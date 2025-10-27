Gobierno federal ha entregado más de mil 400 mdp en apoyos a damnificados por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete informaron que más de 70 mil familias han recibido apoyos tras las lluvias de octubre.

El Gobierno Federal ha entregado más de mil 400 millones de pesos en apoyos a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones registradas a comienzos de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, informó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

De acuerdo con el comunicado oficial, 70 mil 256 jefas y jefes de familia han recibido 20 mil pesos en efectivo, además de dos vales de despensa y uno de enseres, como parte de la primera etapa del programa de atención a damnificados.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete informaron que más de 70 mil familias han recibido apoyos tras las lluvias de octubre. ı Foto: Presidencia

Montiel detalló que hasta el 26 de octubre se han censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios de los cinco estados, con la participación de las brigadas de servidores de la nación.

En comunidades de Hidalgo, las brigadas tuvieron que entrar a pie a causa de los cierres de camino, a pesar de lo cual se consiguió avanzar durante el fin de semana Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar



Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene una reserva de enseres domésticos para atender a la población afectada, aunque se esperará la conclusión del Censo del Bienestar para determinar si será necesario adquirir más.

La Secretaría del Bienestar, junto con Defensa, Marina y SICT, coordina las acciones de atención y reconstrucción en las zonas dañadas. ı Foto: Presidencia

Los enseres todavía quedan en la reserva de Defensa un número importante y vamos a esperar a completar el censo para ver si se necesitan adquirir más Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que 415 caminos han sido liberados, lo que permitió restablecer la comunicación en 220 localidades de las 288 que resultaron afectadas. En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, dijo, ya no hay comunidades incomunicadas.

En conferencia matutina, el Gobierno Federal reportó más de mil 400 millones de pesos entregados a damnificados en cinco estados. ı Foto: Presidencia

El funcionario añadió que en las labores participan 17 mil 728 elementos de la SICT, la Sedena, la Marina y los gobiernos estatales, con mil 255 máquinas que han retirado más de 3 millones 467 mil metros cúbicos de material. Además, 47 helicópteros continúan transportando alimentos y agua a las zonas de difícil acceso.

El comunicado también precisa que 53 mil 394 servidores públicos del Gobierno Federal están atendiendo la emergencia. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el 100% del suministro eléctrico, mientras que se han rehabilitado mil 277 escuelas de un total de mil 475, lo que representa un avance del 87%. Asimismo, se han entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas.

Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene desde el 16 de octubre un Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios, con el objetivo de evitar abusos en precios y brindar asesoría a los damnificados. Hasta la fecha, se han visitado 240 establecimientos y colocado 700 preciadores, mediante ocho brigadas desplegadas en campo.

