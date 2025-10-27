Grupo Salinas no requiere reunión con SAT para pagar, responde Gobierno a carta

La carta publicada por Grupo Salinas en la que acusa al Gobierno de desconocer un acuerdo para proceder con el pago de adeudos fiscales, fue rechazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que si en verdad se tiene la intención de subsanar el impago, que se haga porque no es necesaria ninguna reunión directa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ello.

Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que es falso que durante el gobierno pasado se haya llegado a un acuerdo para aceptar el pago que ofrecía el grupo.

Aunque afirmó que hubo varias pláticas con sus representantes, sostuvo que jamás se fijó el monto a pagar debido a que nunca estuvieron de acuerdo con el saldo que se debía cubrir, al considerar que el monto era elevado.

Recordó que una de las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue la de no condonar impuestos, pero sí se podían implementar reducciones legales en recargos, como se hace con cualquier contribuyente, pero para poder proceder con esto, el Poder Judicial tenía que validarlo, lo cual nunca se dio.

Sobre los dos mil 700 millones de pesos que se pagaron en 2006 por parte del Grupo, y que se menciona en la carta, el subsecretario explicó que se trata de pagos corresponden a un juicio distinto, de años anteriores y sin relación con los adeudos vigentes; además, dicho pago derivó de una orden girada por la SCJN.

Negó que el SAT haya incurrido en prácticas como enviar el supuesto acuerdo a un ministro de la Corte, porque, insistió, tal convenio no existió jamás.

“Importante decir que los adeudos del grupo empresarial empezaron hace más de 17 años. Desde hace tres sexenios. Ninguno inició con los gobiernos de la transformación y en ninguno han querido pagar. El grupo Salinas falta a la verdad”, dijo.

Grisel Galeano, procuradora Fiscal de la Federación, dijo que el SAT no responderá a la carta que dos empresas del Grupo Salinas enviaron “debido a la manera en que acostumbran litigar presentando recursos para frenar el cobro y alargar los procesos legales”.

Informó que la decisión es la de esperar la resolución definitiva que tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, entonces, responder.

Hizo hincapié en que si las empresas tienen el deseo de cubrir sus adeudos, pueden hacerlo en cualquier momento, “sin restricción, no necesitan una reunión específica con la autoridad fiscal o cualquiera otra, ni una respuesta específica, pueden hacerlo hoy mismo”, dijo.

En este mismo sentido se pronunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, al recalcar que no es necesario que haya una reunión privada con el SAT.

“No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente, hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo. Entonces, es importante que hubiera esta aclaración porque parece como que hay falta la verdad y es todo lo contrario”, dijo.

Sobre las acusaciones que lanza el empresario Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno, respondió que la libertad en México no significa que no se paguen los impuestos.

“Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado…Entonces, faltan a la verdad y quieren de hacer de esto un tema político. No es político. Es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema”, dijo.

FGR