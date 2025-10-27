María Teresa Ealy Díaz encabeza reunión vecinal y reconoce trabajo de territorio

La diputada federal María Teresa Ealy Díaz encabezó una mesa de gestión vecinal, donde decenas de habitantes se reunieron para compartir sus inquietudes, plantear necesidades y reconocer el trabajo constante que ha mantenido desde el inicio de su encargo.

Las y los vecinos declararon que María Teresa Ealy Díaz ha estado presente en las calles desde el primer día, recorriendo colonias, escuchando de frente a la gente y dando resultados reales, no discursos. Su cercanía, sensibilidad y capacidad de gestión, afirmaron, han marcado una diferencia frente a años de abandono y promesas incumplidas.

Vecinos destacaron, al verla por primera vez, es su juventud; se dijeron sorprendidos por su energía y determinación, pero cuando la conocen, descubren una trayectoria sólida y un compromiso auténtico.

“Cuando uno actúa con principios, el tiempo y la gente ponen las cosas en su lugar”, señaló María Teresa Ealy Díaz, quien dijo que no tiene padrinos políticos, no carga con mancha de corrupción ni intereses personales; al contrario, ha hecho de la honestidad y la lucha contra la corrupción una de sus principales causas.

Durante la jornada, realizada el sábado, se abordaron temas que por mucho tiempo fueron ignorados: alumbrado público, recuperación de áreas verdes, rehabilitación de vialidades, atención a fugas de agua, apoyo a adultos mayores, programas sociales y seguridad.

“Aquí sí vemos resultados. La diputada no promete: cumple. Y lo hace sin reflectores, porque realmente le importa su gente”, expresaron vecinas y vecinos durante el encuentro.

María Teresa Ealy Díaz subrayó que la política tiene sentido cuando se traduce en hechos, y que su trabajo no se limita al Congreso, sino que se construye en las calles, hombro a hombro con la ciudadanía.

“No se trata solo de presentar iniciativas. Se trata de estar en territorio, de resolver lo que otros dejaron pendiente. Eso es servir, no figurar”, afirmó María Teresa Ealy Díaz.

María Teresa Ealy Díaz anunció que estas mesas de gestión continuarán y se fortalecerán, porque cada colonia cuenta y cada voz importa. Aseguró que su labor seguirá enfocada en recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y devolverle dignidad a cada rincón de Miguel Hidalgo.

“Cuando la gente se involucra, el cambio se vuelve imparable. Miguel Hidalgo merece más, y juntos lo estamos logrando. Este proyecto no se detiene, seguiremos escuchando, actuando y demostrando que sí hay una forma distinta de hacer política”, puntualizó.

