Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 28 y 29 de octubre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de octubre y miércoles 29 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate: $28.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
  • Papa blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
  • Sandía con semilla: $15.80 el kilo
  • Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo
  • Uva blanca: $64.80 el kilo
  • Melón chino: $24.80 el kilo
  • Manzana Gala en bolsa: $32.80 el kilo
  • Tuna blanca: $29.80 el kilo
  • Naranja: $23.80 el kilo
  • Zanahoria: $15.80 el kilo
  • Chile serrano: $59.80 el kilo
  • Coliflor: $46.80 la pieza
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Ajo a granel 100g: $16.90
  • Calabaza Halloween: $39.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
  • Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $112.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

