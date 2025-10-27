Metro CDMX: La fórmula ganadora en movilidad durante el Gran Premio de México 2025

El director del Metro en la imagen.

Durante el Gran Premio de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se consolidó como el principal medio de movilidad para miles de asistentes nacionales y extranjeros que acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y bajo la supervisión directa del Director General del Metro, Mtro. Adrián Rubalcava Suárez, se implementó un operativo integral de seguridad, limpieza y atención al usuario que garantizó traslados seguros, ordenados y sin incidentes durante los días 24, 25 y 26 de octubre.

Coordinación y seguridad

Más de 510 elementos de seguridad participaron en el dispositivo especial que cubrió las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9, puntos clave de acceso al Autódromo.

En el operativo intervinieron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y corporaciones como Policía Auxiliar (sectores 54, 55 y 70) y Policía Bancaria e Industrial, además del personal del área de Seguridad Institucional del STC, quienes reforzaron vigilancia y respuesta ante la alta afluencia de usuarios.

Gracias a esta acción conjunta, se logró saldo blanco en las operaciones y traslados de los miles de pasajeros que utilizaron el Metro para llegar y regresar del evento.

Refuerzo de trenes y supervisión en campo

Ante la elevada demanda de transporte, el número de trenes en circulación se incrementó de 18 a 22 unidades, lo que permitió agilizar el flujo de usuarios y evitar saturaciones.

El Mtro. Adrián Rubalcava Suárez realizó recorridos de supervisión a lo largo de la Línea 9, verificando la coordinación de áreas operativas, la limpieza en andenes y la atención personalizada a los pasajeros.

Limpieza, atención y servicio

A través del área de Servicios Generales, se llevó a cabo un programa intensivo de limpieza continua en ingresos, pasillos y trenes, con apoyo de brigadas especiales que trabajaron en turnos permanentes.

Asimismo, personal con chalecos color menta brindaron orientación y apoyo a los usuarios, especialmente a visitantes internacionales, fortaleciendo la imagen de un Metro cercano, eficiente y humano.

Movilización histórica

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 400 mil personas asistieron al Gran Premio, utilizando en gran medida la red del Metro como su medio principal de traslado.

El STC refrenda su compromiso con la movilidad segura, sostenible y accesible de la capital, trabajando de manera coordinada con las autoridades de seguridad y movilidad para garantizar que cada viaje sea una experiencia ordenada y confiable.

En el Metro de la Ciudad de México, cuidarte es parte del viaje.