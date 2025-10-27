Estaba próxima a vencer

México consigue nueva prórroga comercial con Estados Unidos, tras llamada de Sheinbaum y Trump

La mandataria sostuvo una conversación con Trump el sábado; “prácticamente estamos ya cerrando este tema”, dijo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se acordó con Estados Unidos una nueva prórroga comercial, la cual estaba próxima a vencer a inicios del siguiente mes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dio a conocer que el sábado sostuvo una breve conversación con el republicano.

Sin precisar el tiempo que se acordó para dicha prórroga, únicamente refirió que esta pausa es para continuar trabajando respecto a las 54 barreras comerciales que Estados Unidos argumentó contra México.

“Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, dijo.

