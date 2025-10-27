Paran otro bailongo en Diputados

Con la novedad de que el sábado pasado la Cámara de Diputados anunció la cancelación de un evento que se perfilaba para convertirse en otro bailongo, uno parecido al que se dio la semana pasada con el pretexto de reconocer la trayectoria de la Sonora Santanera, pero ahora con sonideros. En las cuentas oficiales del órgano legislativo se publicó el cartel “Sonideros de San Lázaro”, pero con una leyenda encima que dice “Evento cancelado”. En éste se informaba que la pachanga tendría lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas en la Plaza Neri con la participación de Son Carajos y El Chato Morris. Por lo visto, nos comentan, la agenda de eventos de este tipo es relevante, aunque muchos agradecen que por el momento no se desahogue. Porque, de plano, los episodios que protagonizaron los Sergios, Gutiérrez Luna y Mayer, o el de Cuauhtémoc Blanco, al que pillaron en plena sesión de comisiones jugando pádel, dejaron una muy mala impresión de los diputados. Uf.

