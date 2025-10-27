Trancazos entre morenistas

De pena, nos comentan, la forma en que terminaron ayer asambleas de Morena en Lázaro Cárdenas y en Uruapan, Michoacán. Y es que facciones de ese partido en la entidad de plano se fueron a los golpes. Videos grabados por testigos y subidos a las benditas redes muestran a militantes y simpatizantes del guinda entre empujones, jaloneos y hasta puñetazos. De acuerdo con informes periodísticos, en uno de los hechos resultó agredido el titular de Desarrollo Municipal, Arquímedes Oceguera, particularmente en la primera de las dos demarcaciones. Nos cuentan que tras conocerse estas riñas, un dirigente local del PRI, Pedro Campos, señaló a los rijosos como afines a los grupos del senador Raúl Morón. En Uruapan, en tanto, se señala que detrás de todo está el expresidente municipal Ignacio Campos, mientras otras versiones apuntan a que el responsable sería Carlos Manzo, quien mantiene desacuerdos con Morón. Así las cosas en el guinda michoacano. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES EU y las armas incautadas