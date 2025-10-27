Y ahora las lágrimas de Noroña

Así que el polémico senador y viajero Gerardo Fernández Noroña rompió en llanto por Palestina, donde se encuentra de visita. Fue durante la transmisión de su charla en vivo, desde Ramala, en Cisjordania, que condenó que a los palestinos se les expulse “de su casa, de su tierra, de su país”, porque “a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana, la perversidad de poner patas arriba el mundo árabe”. Entre sollozos, subrayó que “está ca…” no tener derecho a ser, mientras hay gente que piensa que eres “un animal o una cosa”. Por cierto que, por no garantizarle ninguna autoridad su seguridad, según dijo, no irá a la zona de Gaza. Mientras, como ocurre con muchas de las acciones que el morenista lleva a cabo, en las benditas redes se desató un debate no sólo sobre si el llanto del legislador es genuino, sino también sobre si la misma actitud podría tomar en México con causas como las de los familiares de desaparecidos o las de las víctimas de fenómenos naturales. Cuestión de enfoques. Por lo pronto, ahí el dato.

