Advierten de rituales que atentan contra las mascotas 

Activistas por los derechos animales marcharon el 5 de octubre pasado para manifestarse contra la venta de diversas especies en el Mercado de Sonora.

Según la tradición popular mexicana, las almas de los animales fallecidos regresan a sus hogares el 27 de octubre para visitar a sus familias. Se cree que llegan a medianoche y permanecen hasta la madrugada del 28 de octubre; por ello Dánae Veloz Antonio ya espera a su pequeña Laika, que perdió en octubre de 2024, víctima de un ritual de brujería.

Dánae buscó durante meses a su pequeña Pomerania. El 3 de diciembre de 2024 encontró “lo que quedaba de ella en una camiseta con fragmentos de cabello humano”.

El Dato: La SSC de la CDMX pidió en redes sociales aumentar el cuidado de las mascotas, ya que se incrementan los riesgos de rituales que involucran maltrato y sacrificio de animales.

Apenas arranca octubre cuando los refugios de animales publican que, hasta que termine esta temporada, no darán en adopción a gatos negros y blancos. Las razones pueden parecer sensacionalistas contrastadas con los números oficiales.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), por ejemplo, explica que, del 1 de enero de 2019 hasta el 25 de octubre de 2024, sólo se han recibido cinco denuncias ciudadanas relacionadas con “rituales”. Pero la cifra, de acuerdo con especialistas, es más grande porque no todos los casos llegan a las autoridades.

En México existe una legislación contra el maltrato animal, aunque no está regulada de manera uniforme en todo el país. Existen leyes federales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Sanidad Animal, además de códigos penales estatales y normativas específicas que sancionan el maltrato, la crueldad y el abandono animal; sin embargo, el médico veterinario Ismael Osorno, afirma que en el país no existe la cultura de la denuncia.

“Ante este tipo de situaciones no hay nada que se pueda hacer, muchas veces los dolientes de estos gatitos o animalitos terminan en shock, pero esto de que el maltrato, mutilación y hasta asesinato aumenta en estos meses es real; nosotros como médicos veterinarios llegamos a verlo. México es un país que ha retomado y conservado prácticas muy crueles ante la indefensión de los animales”, señaló el veterinario quien agregó: “el problema existe y se ha agudizado, pero al no existir una legislación en todo el país, quienes delinquen se aprovechan de ello”, agregó el especialista.

Rodrigo Estrella, biólogo y fundador de Animales Perdidos y Encontrados en Adopción, dijo que, entre las festividades de otoño, disfraces, la llegada de los fieles difuntos y otras tradiciones, está la otra cara: “la maldad humana que ha rebasado cualquier límite”.

“Sí hay un aumento de 10 años a la fecha, cada octubre aparecen restos de animales usados en rituales. Hay veladoras, símbolos y mutilaciones hechas con precisión”, afirmó el biólogo, quien llamó a las autoridades a que los castigos sean más severos para quienes comentan un delito de esa naturaleza, ya que “es un salvajismo.”

Detalló que además de gatos negros, también se han reportado casos con gatos blancos, perros de razas pequeñas y aves de todo tipo. “La gente cree que esta época del año tiene mayor fuerza en cuanto a entidades, antes eso parecía un invento popular, hoy nos damos cuenta de que cobra fuerza y de manera dolorosa”.

Mientras, defensores de los animales exigen una homologación de la ley y castigos a quienes sean sorprendidos en estas prácticas, también los refugios y veterinarios recomiendan mantener a los gatos dentro de casa, evitar adopciones en estas fechas y no publicar fotos de ellos en redes sociales ni ubicaciones, como parte de una cultura de prevención.