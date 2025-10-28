Aprietan a diputados para que sesionen de manera presencial

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, informó que la Cámara de Diputados sesionará de manera presencial durante las próximas sesiones en las que se discutirán, entre otras leyes, la que busca combatir la extorsión en beneficio de la seguridad de los mexicanos y el Paquete Económico para 2026.

“Todas y todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados en esta semana que es muy importante”, subrayó.

En entrevista, la legisladora panista sostuvo que es necesario prestigiar la política y que los ciudadanos se sientan bien representados en el Congreso.

El Dato: El diputado Cuauhtémoc Blanco justificó estar jugando en sesión porque cuando fue gobernador subió de peso y su corazón lo necesita, y si lo quieren multar “que lo multen”.

“Hoy lo reitero, como presidenta de la Cámara de Diputados: estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita —con respeto, por supuesto, a las posiciones distintas— generar una posición pública de cada grupo parlamentario, y por ello, esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, reiteró.

Recordó que, desde el primer momento como presidenta de la Cámara de Diputados, estableció que los ciudadanos que pagan impuestos merecen que sus legisladores trabajen “y que lo hagamos todos de manera congruente con nuestra responsabilidad”.

A propósito de la comparecencia del secretario de Seguridad, señaló que es uno de los temas que más importan a la ciudadanía, “así es que estamos obligados a estar aquí y a trabajar”.

“Cada legislador debe ser responsable de sus actos, cada individuo en esta cámara debe ser responsable de sus decisiones, pero hoy a mí me toca representar a todos, representarlos de manera digna y yo estaré muy agradecida con las y los legisladores que, pues acudan, que estén, que defiendan sus posiciones y que debatan y que, por supuesto, pues México sepa que estamos trabajando”, añadió.

Las declaraciones se dan, luego, de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, llamó a los diputados a asistir presencialmente a las sesiones en comisiones y el pleno, luego del caso del morenista Cuauhtémoc Blanco, exhibido por jugar pádel en sesión a distancia de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como por reuniones semivacías en el recinto legislativo.

Al respecto, Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, acusó a través de sus redes sociales, que “La #BancadaNaranja, desde la legislatura, anterior ha impulsado que la Cámara de Diputados retome actividades de manera presencial, pero Morena se ha negado una y otra vez”.

La emecista refirió que la Cámara de Diputados lleva cinco años en la semipresencialidad, desde que se implementó para enfrentar la pandemia que terminó hace dos años, “y con ello, el regreso de millones de mexicanas y mexicanos a trabajar de manera presencial. Hoy (ayer) presentamos en la Jucopo un oficio para que todas las sesiones y reuniones en San Lázaro vuelvan a ser presenciales, porque representar es estar presentes”.

Previamente, Ricardo Monreal, líder la bancada morenista, dijo que las reuniones o sesiones semipresenciales estarán a debate esta semana entre los coordinadores parlamentarios, mientras avanza el rechazo del trabajo legislativo a distancia.

El home office legislativo se instauró en septiembre de 2023, luego de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19; sin embargo, su permanencia está en duda.