Bloqueos de agricultores dejan a pasajeros atrapados más de un día en la carretera Morelia–Zinapécuaro

El paro nacional de agricultores ha dejado a decenas de pasajeros atrapados durante más de 24 horas en la carretera Morelia–Zinapécuaro, en Michoacán, en medio de falta de alimentos, agua y auxilio de las autoridades.

Entre los afectados se encuentran usuarios de la línea ETN Turistar, cuyos autobuses partieron de la terminal de Observatorio en la Ciudad de México el 27 de octubre, con destino a Morelia.

Sin embargo, los bloqueos carreteros provocados por las manifestaciones de productores agrícolas interrumpieron su trayecto, dejándolos varados a la altura de la caseta de Zinapécuaro.

“Estamos aquí desde ayer sin alimentos, sin bebida.”, denunció una de las pasajeras afectadas, quien hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan.

⚠️“Estamos en un estado de desesperación”: pasajeros de un camión ETN en la carretera Morelia–Zinapécuaro llevan más de 24 horas atrapados por el bloqueo de agricultores. Piden la atención urgente de las autoridades, pues no tienen acceso a bebidas ni alimentos. pic.twitter.com/Wskz71eRML — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

Los pasajeros reportaron haber salido alrededor de las 9:00 horas del lunes, con una llegada prevista para la una de la tarde, pero el viaje se convirtió en una larga espera bajo el sol, sin poder descender del autobús.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los viajeros visiblemente agotados y preocupados, mientras se organizó una comitiva para caminar hacia la caseta y comprar alimentos.

Por su parte, ETN informó a través de sus canales oficiales que opera por rutas alternas en trayectos hacia y aseguró que continuará informando sobre actualizaciones de servicio ante los bloqueos.

Mientras los bloqueos continúan, las y los afectados permanecen sin certezas sobre cuándo podrán continuar su camino, en lo que se ha convertido en uno de los episodios más críticos del paro agrícola nacional.

🚨 A nuestros pasajeros:



Derivado de los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, nuestras siguientes rutas están suspendidas provisionalmente.



Solicitamos estar atentos a actualizaciones



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/r47JKDpgn2 — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) October 28, 2025

LMCT