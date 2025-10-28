Claudia rechaza medida de la ONU en desapariciones

El embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos (izq.), en la Asamblea del CED el pasado 21 de octubre.

La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), para determinar si este fenómeno en México ocurre de manera generalizada o sistemática, fue rechazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio fue hecho por el presidente de la CED, Juan Pablo Albán, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que las más de 130 mil desapariciones ubican a la situación mexicana como una de las acciones más urgentes.

La mandataria dijo no coincidir con la determinación de la ONU, al señalar que las desapariciones que ocurren aquí son cometidas en su mayoría por miembros de la delincuencia organizada y no por acciones cometidas por el Estado, como ocurría décadas atrás.

Aseguró que las desapariciones cometidas entre 1960 y 1980 fueron motivadas por razones políticas: “Nosotros no coincidimos, se ha manifestado varias veces, ha habido varios documentos. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como en los sesentas, en los setentas, incluso en los ochentas. No era la desaparición con motivos políticos que hubo en nuestro país en donde algún activista, o incluso, las guerrillas que pudieron haber existido en México no fueron juzgadas de acuerdo a la ley, sino que hubo desapariciones forzadas por razones políticas”. Y aclaró que es importante atenderlas.

Consultada sobre las detenciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó que “hay varias detenciones muy relevantes. Y vamos a esperar, primero, a comentarlas con los familiares, con las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa para poderlo comentar públicamente”.