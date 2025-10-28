Defienden la permanencia de los OPLE en la electoral

El Consejero del INE Jorge Montaño, ayer, en la reunión de evaluación de los OPLE.

En el marco de una posible propuesta para desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Jorge Montaño Ventura advirtió que éstos son indispensables para cada una de las entidades, pues garantizan la democracia.

Durante su participación en la inauguración de la reunión nacional de Evaluación INE-OPL de los Procesos Electorales, el funcionario destacó la importancia de éstos en los procesos electorales en los que la población elige a sus representantes estatales y nacionales.

Además, consideró que cada OPLE conoce mejor la realidad política, social y cultural de cada entidad del país y fortalecen el federalismo electoral.

“Los institutos electorales son indispensables por razones técnicas, democráticas y federales, porque conocen mejor que nadie la realidad política, social y cultural de cada uno de los estados, porque garantizan que la democracia se ejerza con pertinencia local sin perder el estándar nacional, porque fortalecen el federalismo electoral permitiendo que cada entidad participe activamente en la construcción de su destino político”, refirió.

Montaño Ventura destacó que, desde la reforma político-electoral de 2014, tanto el INE como los OPL han organizado 450 procesos electorales en los estados para la elección de gubernaturas y de lugares en los congresos locales. Ante ello, el consejero del INE pidió fortalecer lo que ya se hace bien, corregir lo que hace falta y anticiparse a los desafíos que están por venir.

Las declaraciones se dan en el marco de la construcción de una propuesta para reformar el sistema electoral mexicano, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que, entre otras cuestiones, prevé la desaparición de estos organismos.