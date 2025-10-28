Emirates se deslinda

Con la novedad de que Emirates ha aclarado que el vuelo del senador con licencia, Gerardo Fernández Noroña, no fue cortesía de esa aerolínea. Lo anterior luego de que el propio legislador en días pasados dijo que viajaba a Palestina a invitación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos “con su aerolínea”. La empresa ha informado que aunque cuenta con participación estatal, opera como una aerolínea comercial independiente del gobierno. Por lo tanto, “esta mención (la que hizo Noroña) no implica necesariamente que el viaje se realice con nuestra aerolínea ni que exista un patrocinio o apoyo directo por parte de Emirates. Y precisó: “En caso de que el senador viaje con nosotros, se trataría de un boleto adquirido de manera regular, sin cortesías o beneficios especiales por parte de la aerolínea”. En otras palabras esa empresa no formó parte del paquete todo pagado que disfrutó el morenista.