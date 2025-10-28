En el renovado PAN dirimen desacuerdos a sillazos

Nos dicen que, así como ahora es más fácil afiliarse al blanquiazul —basta con desearlo, de acuerdo con las nuevas reglas—, la metamorfosis de Acción Nacional también está provocando una serie de fracturas entre quienes no están tan a gusto con los cambios anunciados por el dirigente nacional, Jorge Romero, que quiere sacudir al partido de la pelusa de otras fuerzas políticas. Esas diferencias se hicieron sentir este fin de semana en Campeche, donde los militantes, en plena elección de su consejo político local, se cantaron un tiro o varios, entre los que están y no a favor de renunciar a las alianzas. Entre los personajes más notables de esta trifulca está la exdiputada federal Nelly Márquez, quien se aferra a la dirigencia del panismo campechano, acusada de tener un pie en el PAN y otro en Movimiento Ciudadano, con el que quiere amarrar una coalición local en las intermedias de 2027.