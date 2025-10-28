Maromas por Pepín

Y al que, nos comentan, cada día le aparecen más propiedades es a José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco. Y es que resulta que gracias a una corrección de último momento que hizo a su declaración patrimonial, ahora ya no es propietario de 13 sino de 15 ranchos. El problema es que ese “don” de multiplicar ranchos, nos aseguran, ya también provocó que dirigentes estatales de Morena se lancen a las maromas. Ayer, por ejemplo, Roberto Romero, vocero estatal del guinda, trató de justificar ante medios el crecimiento patrimonial de Pepín —se sabe que 8 de sus ranchos los compró durante el sexenio de su hermano Andrés en la Presidencia— porque él mismo lo declaró y “no se declara lo irregular”. Ah, pero entonces le hicieron ver que el señalamiento era sobre con qué fondos los compró, a lo que el morenista respondió: “de su trabajo”. La interpelación que vino de los periodistas fue directa: “¿Y qué trabajo le conoces a Pepín?”. Uf.