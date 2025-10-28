‘Ni modo, se hicieron el harakiri’: Monreal exige presencialidad a legisladores morenistas

En una reunión privada en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de diputados, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, respondió a legisladores morenistas que se negaban a la presencialidad: “Lo siento compañeros, pero este es un acuerdo de la Jucopo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri.”

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, exigió a los legisladores que hagan un esfuerzo y acudan presencialmente a las sesiones de pleno y las reuniones de las comisiones; “finalmente esa es nuestra responsabilidad”, dijo.

Los hechos ocurrieron previo a que iniciara la sesión este martes respecto al tema de extorsión, sin embargo, a su llegada al pleno, varios legisladores morenistas se veían con la cara larga, pues durante la reunión previa del grupo parlamentario mencionado, cuando Monreal Ávila informó a las y los congresistas de Morena, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial prácticamente en lo que resta del año, más de alguno refuto.

Monreal recordó que las exigencias para regresar a la presencialidad surgieron cuando legisladoras y legisladores de Morena comenzaron a faltar en demasía, y provocar escándalos por sesionar desde lugares como bares, aeropuerto, playas o jugando Padel, lo que ya se había puesto sobre la mesa en Jucopo, donde todos los coordinadores parlamentarios pidieron se volviera a la presencialidad.

Al enfatizar esta problemática, al menos algunos diputados miraron de manera agresiva al diputado Cuauhtémoc Blanco, quien se encontraba en la reunión y solo optó por observar la reunión mientras se llevaba las manos a la boca, y la rebatinga seguía entre los diputados que veían vías para que el coordinador de diputados accediera a sus peticiones.

Cuauhtémoc Blanco, ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Monreal, sin embargo, exigió a sus compañeras y compañeros de bancada “asumir su responsabilidad”, y advirtió que habrá sanciones para quien falte a las sesiones, así sean de manera presencial o semipresencial: “Se les va descontar el día”.

Adicionalmente Monreal, señaló que el acuerdo de la Jucopo, aprobado este lunes, contempla sesiones presenciales las próximas tres semanas, particularmente durante la discusión de las reformas en materia de Extorsión, Ley Nacional de Aguas, reforma a la Ley General de Salud para prohibir el uso de vapeadores, y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.

