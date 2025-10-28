Se pasaron de cucharadas

Y para deslices, el de los diputados verdes Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla. Y es que a los legisladores de Yucatán y Campeche se les ocurrió que era buena idea grabarse en vivo en el peor estado posible. Nada más como si faltaran agravantes, dicen, lo hicieron en cuentas vinculadas con su partido, a las que le regalaron un video que podría ser el más viral de su historia, un contenido lleno de todo lo malo que dos diputados podrían encarnar. Nos cuentan que para Botello Fierro y Fernández del Valle ya están pagando la francachela más cara de sus vidas, pues la resaca ya los dejó sin cargo partidista en el Verde. Eso sí, con el orgullo de ser “los únicos dos que realmente quieren a sus equipos, La Máquina y el Ame”, como aseguraron en su exitosa grabación. ¡Qué manera de saltar al precipicio!