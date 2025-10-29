Informa en la Mañanera

Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy

Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística

Foto: ilustrativa: Archivo
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención en Portugal de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística.

Simón Levy fue capturado en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión en su contra.

En agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de Agencia de Investigación Criminal y su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Simón Levy.

