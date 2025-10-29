CSP: Mexicano podría estar entre lanchas atacadas por EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que un mexicano podría haber estado en alguna de las lanchas que Estados Unidos atacó bajo un argumento de que se trataba de unidades por medio de las que se transportaba droga.

Antier, unidades estadounidenses atacaron lanchas que navegaban por aguas internacionales, ya cerca de costas mexicanas, lo que provocó la muerte de 14 de sus tripulantes y quedó un presunto sobreviviente que aquel país pidió a México rescatar, por lo cual la Secretaría de Marina se dio a la tarea de implementar un operativo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reunión que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para hablar con el embajador de Estados Unidos, Ronald Jonhson, tenía el fin de mejorar el protocolo bajo el que proceden en el marco del acuerdo de seguridad que ambos países mantienen.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que lo que se busca es evitar violaciones a la soberanía nacional, pero también ante la posibilidad de que un mexicano se encontrara entre los tripulantes, aún cuando pudiera tratarse de un delincuente.

“Primero por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente en una de estas embarcaciones”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Destacó que el embajador se mostró de acuerdo con lo puesto sobre la mesa, pero que finalmente debe presentar las observaciones hacia otras instancias del gobierno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR