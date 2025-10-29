¿De qué se le acusa a Simón Levy, exfuncionario mexicano que presuntamente fue detenido?

En las últimas horas, y en días recientes, se habría asegurado la detención del exfuncionario mexicano, Simón Levy, sin embargo, esta fue desmentida por él mismo, quien asegura que se encuentra bien.

Mediante una transmisión en vivo, Simón Levy agradece las palabras de aliento y los mensajes que ha recibido por medio de sus redes sociales, y asegura que está bien.

“No es el metaverso, soy Simón Levy, aquí estoy, estoy perfectamente bien” dice, para posteriormente relatar que aproximadamente 10 o 12 horas atrás sufrió un atentado contra su vida, del cual salió ileso.

“Que sepan aquí que estoy bien, que estoy libre, creo que le dijeron a la Presidenta de México que estaba yo… no sé qué dijeron, que estaba secuestrado, o arrestado. Aquí estoy, Presidenta, saludándola con mucho cariño” dice el empresario.

Posteriormente asegura que continuará levantando la voz y explicando lo que está ocurriendo en el país, a pesar de que posiblemente a muchas personas no les guste lo que dice.

¿De qué se le acusa a Simón Levy?

De acuerdo con el exfuncionario mexicano, el 7 de agosto se realizó una audiencia penal en la Ciudad de México en la que, afirmó, que se le estaría acusando de un delito que no cometió.

Aseguró que no sólo querían privarlo de su libertad, pues su vida también estaba en riesgo ya que habría recibido amenazas en repetidas ocasiones, mismas en las que también se incluía a su familia.

En un video, asegura que en 2015 desarrolló una obra inmobiliaria en la colonia Polanco de la Ciudad de México “en estricto apego a la ley”, y apunta que a partir de esa fecha ha sido víctima de ataques políticos y jurídicos.

Sostiene que estos ataques han sido propiciados por Eduardo Fuentes y por Emma Yolanda Santos, mismos que, asegura, fueron amplificados por Xóchitl Gálvez mientras estaba ocupando el cargo de jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Simón Levy es parte del Cártel Inmobiliario?

Simón Levy precisó que en 2021 fue señalado por presuntamente construir pisos en un edificio ubicado en Campos Eliseos de la colonia Polanco, pero nunca fue vinculado a proceso, y asegura que la Fiscalía de la Ciudad de México lo reconoció como víctima de esa denuncia.

Apuntó que posteriormente un juez local lo calificó como responsable, por lo que ha promovido juicios de amparo, mismos en los que un juez de distrito, un tribunal colegiado y en el recurso de queja, de nueva cuenta lo reconocieron como víctima de las denuncias.

El exfuncionario señala que los hechos de los que es acusado, y por los cuales quieren imputarlo, ocurrieron en marzo del 2017, y asegura que la deuda, y el uso de su nombre sin autorización para construir los pisos del edificio fueron inventados por el abogado y su cuñada.

Simón Levy ı Foto: X: @SimonLevyMx

Simón Levy asegura que incluso en 2025 ha sido citado a audiencias sobre el mismo caso, y sostiene que no fue notificado de manera personal, pues asegura que esto tiene el propósito de fabricarle una orden de aprehensión y hacer escándalo mediático.

Luego de haber sido señalado por golpear bastante enojado la puerta de una adulta mayor en 2021, Simón Levy publicó un video en el que asegura que su hijo de 4 años fue lanzado desde 9 metros de altura.

De acuerdo con el relato de Levy, el video fue desmentido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y aseguró que intentaron vincularlo a proceso debido a que los testigos eran empleados del abogado Eduardo Fuentes.

Sostuvo que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), de Estados Unidos, no dio una ficha roja en contra del exfuncionario, pues estas se giran solamente en contra de delitos graves, y apuntó que él únicamente trataba de defender a su hijo.