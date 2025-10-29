Maiceros mantienen bloqueos carreteros, pese a acuerdo con gobierno

Por aún mantenerse inconformes o no estar incluidos en el acuerdo anunciado por el Gobierno Federal para incrementar su aportación al precio de la tonelada de maíz, productores de distintos estados mantienen los bloqueos en varios puntos carreteros del país.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que hasta pasado este medio día se mantienen los cierres en al menos siete puntos en estados como Guanajuato y Michoacán, que fueron dos de los tres que firmaron el acuerdo con la Federación.

La dependencia también actualizó que en el transcurso de la mañana se consiguió la liberación de otros 16 puntos.

🚨ACTUALIZACIÓN TOMAS DE PLAZAS DE COBRO🚨

El Centro #SICTMichoacán informa estatus en autopista: Maravatio-Zapotlanejo

-Plaza de Cobro Zinapécuaro (km 202)

Se libera el bloqueo en un carril por sentido y se da paso libre por un corto tiempo para desahogar el tráfico detenido

1/2 pic.twitter.com/WMZY6dBJJc — SICT_MICHOACAN (@SICT_Michoacan) October 29, 2025

En el estado de Michoacán, uno de los tres estados con los que se concretó el acuerdo, los inconformes mantuvieron la toma de casetas en rechazo al anuncio, por considerar que el convenio no les resulta satisfactorio.

En Sinaloa, los agricultores reclamaron no haber sido incluidos en el acuerdo y advirtieron que no levantarán la protesta hasta tener un diálogo directo con la Secretaría de Agricultura; incluso aseguraron estar dispuestos a radicalizar la movilización.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, los bloqueos carreteros ya concluyeron, de acuerdo con el último monitoreo.

#AlMomento | 🚧🧑‍🌾🌽 Continúan los bloqueos de maiceros en la Carretera México–Morelia



Radioescuchas reportan así la vía desde ayer por la tarde por productores de maíz que exigen un precio justo por tonelada. pic.twitter.com/KQTSvgUKZU — ZONA 3 (@zona3noticias) October 28, 2025

¿En dónde hay bloqueos?

Los puntos que se mantienen bloqueados son:

Celaya - carretera 51 Celaya -Comonfort a altura de Plancarte, bloqueo parcial en ambos sentidos

Irapuato - Carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato - Arandas

Irapuato autopista 43 Salamanca León, sentido Irapuato a León a la altura de la comunidad La Garrida

45D León -Aguascalientes, carriles troncales, Plan de Ayala Km 14+900

15D Maravatío – Zapotlanejo, Panindícuaro Km 307+273

15D Maravatío – Zapotlanejo, Zinapécuaro Km 202+256

México-Querétaro, Palmillas Km 148+00

Santa Clara – Tizayuca, Revolución Km 22+800

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT