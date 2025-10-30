Celebra Sheinbaum reducción de aranceles para China por parte de Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y China, que derivó en una reducción de la imposición arancelaria que había escalado del primero al segundo este año.

La mandataria consideró que este acuerdo tendrá un impacto más allá de ambos países y que, además, resulta positivo.

“Nos da gusto que se haya llegado a un acuerdo con China, siempre hay que celebrar los acuerdos. Yo creo que ayuda a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos y a China”, dijo.

En otro punto, se manifestó en contra de la reactivación de las pruebas de armas nucleares por parte de Estados Unidos, al recalcar que la postura de México siempre será por la paz.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

“México siempre ha sido pacifista y va a ser pacifista. Siempre. Entonces, cualquier cuestión que tenga que ver con armas y más nucleares, pues México siempre va a tener una visión pacifista. No debería de haber guerras”, enfatizó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en Busan, Corea del Sur para dialogar sobre una posible tregua en la guerra comercial entre las dos potencias.

Se trato de la primera reunión entre ambos mandatarios desde 2019, como parte de la gira del mandatario estadounidense por Asia, al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

