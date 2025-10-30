Continúan bloqueos de agricultores en 11 tramos carreteros y plazas de cobro

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes informó que todavía continúan 11 bloqueos en diversos tramos carreteros tras las movilizaciones de productores agrícolas.

En un comunicado detalló que en Jalisco nueve bloqueos en tramos carreteros fueron levantados en su totalidad.

Se trata de:

Morelia- Guadalajara a la altura del Entronque Acatlán (km 118+900), donde confluyen la Autopista Guadalajara-Colima , la carretera libre a Colima por Acatlán, la carretera Guadalajara-Barra de Navidad y la Jiquilpan-Colima.

Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara (km 121+500).

Guadalajara-Tepic a la altura del Tecnology Park, (km 112+000).

Santa Rosa-La Barca-en Ocotlán (km 49+100)

México-Guadalajar a: Plaza de Cobro Ocotlán (km 426+000)

Zapotlán del Rey (km 446+000) y el entronque La Barca (km 402).

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno -en plaza de cobro Tepatitlán (km 40.5)

Carretera 110 ramal La Barca-Jiquilpan

La vía del tren en el municipio de La Barca Línea I Km 154

Mientras que en Guanajuato cinco puntos todavía presentan cierres parciales:

Irapuato – Castro del Río , se abre parcialmente un carril en ambos sentidos.

Irapuato Autopista 43D Salamanca - León, sentido Irapuato - León a la altura de la comunidad La Garrida.

León - Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala.

Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble.

Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90).

En Guanajuato hay nueve tramos carreteros permanecen bloqueados y uno más en Michoacán:

Carretera estatal Cortázar - Jaral del Progreso , a la altura del canal.

Irapuato -carretera Irapuato a Romita , en el entronque Irapuato – Arandas.

Jaral del Progreso, carretera Jaral del Progreso - Cortázar a la altura de la comunidad San José de Cerrito de Camargo.

Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda

Salvatierra – Comunidad El Fénix.

Salvatierra carretera estatal Salvatierra - Cortázar , a la altura del entronque con la comunidad San Isidro, afectación total en ambos sentidos.

Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca.

Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia e n el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso.

Yuriria - carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán.

