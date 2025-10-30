Educación para Compartir y Fundación FEMSA celebran a jóvenes cineastas en Guanajuato

En la tercera edición de Nuestro Enfoque MX. Videos for Change, impulsada por Fundación FEMSA y Educación para Compartir para fomentar la conciencia social a través del arte audiovisual, se reconoció a jóvenes de Guanajuato y León durante el 53 Festival Internacional Cervantino.

Los videos finalistas abordaron la violencia hacia las mujeres, la salud mental, la soledad y la discriminación. Participaron en el evento 2,604 estudiantes y 45 docentes de SABES San Javier, CECyTE León 1 y la Escuela de Nivel Medio Superior Guanajuato.

Al destacar el valor de la juventud como agente de transformación, Luis Quirós Sada, gerente de Artes y Cultura de Fundación FEMSA, señaló: “En Fundación FEMSA creemos que empoderando a los jóvenes y amplificando su voz podemos construir mejores futuros. Hoy celebramos su participación y el compromiso de sus maestras y maestros”.

Mitzi Yacotu Guevara, directora de Educación para Compartir México, enfatizó que el proyecto demuestra el poder de la educación al impulsar la participación activa y añadió: “La educación se convierte en una herramienta poderosa para construir sociedades más empáticas y justas”.

Cuatro equipos fueron reconocidos en la premiación del 26 de octubre de 2025, celebrada en el auditorio de la Universidad de Guanajuato y en el 53 Festival Internacional Cervantino: “No te quedes callad@” del SABES Puentecillas; “Mis fantasmas” de la Escuela de Nivel Medio Superior Guanajuato; “Muerta en vida” del CECyTE León 1; y “Las niñas no pueden…”, ganador del People’s Choice Award.

Con el fin de continuar desarrollando sus proyectos, los equipos recibieron kits de producción audiovisual con cámaras, micrófonos y equipo de iluminación. Desde su creación, Nuestro Enfoque MX ha beneficiado a más de 43 mil jóvenes y 380 docentes en diversos estados del país.

Integrado a la red internacional Videos for Change, el programa se alinea con un propósito que sus organizadores enuncian con claridad: demostrar que una cámara, una idea y un minuto pueden inspirar el cambio, promoviendo desde 2015 historias de un minuto como vía de expresión y transformación.

