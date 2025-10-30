Emmanuel Macron, Presidente de Francia, viene a México la próxima semana

A finales de la próxima semana, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México.

La confirmación de su llegada al país fue hecha por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de este jueves.

Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el encuentro entre ambos ocurrirá el próximo viernes 7 de noviembre y se tratará de una visita breve.

Sobre los temas que abordarán, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el objetivo principal será el de concretar que se devuelvan a México unos códices que se encuentran en aquel país.

Adicionalmente, el mandatario francés viajará junto a un grupo de empresarios con los que también se sostedrán reuniones por parte de la industria privada en México.

“Sí viene Macron el 7 de noviembre… Nos interesa mucho por unos códices que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés. Obviamente viene con empresarios, y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor pues es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Esta será la tercera visita que un mandatario realice a Sheinbaum Pardo, que en su primer año de gobierno también recibió en Palacio Nacional a sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Canadá, Mark Carney.

