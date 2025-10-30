Gobierno de México entrega apoyos de 20 mil pesos a familias afectadas por lluvias

El Gobierno de México inició la entrega de apoyos económicos a familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas durante octubre de 2025 en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

De acuerdo con datos oficiales y reportes de medios nacionales, cerca de 90 mil familias fueron censadas tras los daños ocasionados por las precipitaciones.

El programa de ayuda consiste en la entrega de un primer apoyo directo de 20 mil pesos por familia, con el objetivo de que las personas afectadas puedan reparar daños en viviendas y recuperar parte de sus bienes.

Según información difundida por la Presidencia y la Secretaría del Bienestar, hasta el 26 de octubre se habían otorgado más de 70 mil apoyos en los cinco estados mencionados, mientras que el censo total superaba las 89 mil familias registradas.

El Gobierno de México respalda a comunidades afectadas por lluvias. Más de 90 mil familias recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. pic.twitter.com/8ZlbWvVYTe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 31, 2025

La cifra coincide con lo señalado reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que “más de 90 mil familias recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos” en las entidades afectadas. No obstante, los reportes públicos muestran que el proceso de entrega sigue en marcha y que la meta es alcanzar a todas las familias censadas en las próximas semanas.

Veracruz y Puebla, las entidades más afectadas

Los daños más severos se registraron en Veracruz y Puebla, donde comunidades rurales y urbanas sufrieron afectaciones por deslaves, crecidas de ríos y pérdidas de cultivos.

En estas zonas, brigadas de la Secretaría del Bienestar y de la Coordinación Nacional de Protección Civil realizaron recorridos casa por casa para levantar el censo y distribuir los recursos.

El Gobierno federal informó que el monto total destinado al plan de apoyo asciende a 10 mil millones de pesos, lo que incluye la reconstrucción de infraestructura pública y caminos rurales dañados. Los apoyos directos a familias forman parte de esta inversión.

Las lluvias y las inundaciones reavivaron el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminado en 2021. Autoridades federales señalaron que el nuevo esquema busca reemplazar la intermediación burocrática por una atención directa y rápida a las personas afectadas.

Organismos locales y gobiernos estatales han reconocido el esfuerzo de coordinación, aunque también han pedido mayor transparencia en la distribución de recursos.

Por su parte, la Secretaría del Bienestar aseguró que los apoyos son entregados sin intermediarios y directamente en mano a las familias afectadas.

