‘Logramos consolidar un Tribunal fuerte’: Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, aseguró que durante el periodo que presidió el órgano, “se logró consolidar un tribunal fuerte, un tribunal como referente nacional y un firme garante de los derechos político electorales”.

Al emitir un mensaje de despedida ante la conclusión de su presidencia, Mónica Soto destacó que son tiempos de cierre de ciclos y “las instituciones están siempre prevaleciendo más allá de las personas”.

Ante el resto de sus colegas integrantes de la Sala Superior, y la despedida también de Janine Otálora Malassis, única magistrada que rechazó la aplicación de su periodo por dos años más, –beneficio otorgado por la reforma judicial a los magistrados electorales–, Mónica Soto destacó que la sesión de este jueves “será por lo pronto, y por un tiempo, la última sesión en que estará integrado el pleno con las siete magistraturas”.

En torno a los procesos electorales que fueron resueltos recientemente por la Sala Superior, como fueron la elección judicial de este año y el de la elección presidencial de 2024, la magistrada presidenta destacó: “Nunca titubeamos para cumplir con nuestro deber”.

“Estuvimos ahí siempre para resolver en tiempo y forma todos los medios de impugnación que se impusieron. Estuvimos juntos para dar respuesta siempre puntual. Nunca tuvimos un problema para sesionar por falta de quorum”.

A la magistrada Otálora Malassis le expresó: “Se le respeta y se le quiere. Aquí siempre será bienvenida”.

Ante la llegada de Gilberto de Guzmán Bátiz a la presidencia del TEPJF a partir del 1 de noviembre, refirió que inicia una transición ordenada, institucional y transparente que “se llevará a cabo con pleno respeto a nuestras atribuciones y responsabilidades, asegurando la continuidad del trabajo jurisdiccional y administrativo en beneficio de la justicia electoral y de la ciudadanía”.

Agregó que la transición representa no sólo el relevo en la conducción institucional, sino “la oportunidad para renovar el compromiso con la justicia electoral, con la ciudadanía y con los valores democráticos que nos definen. Y para seguir refrendando a la ciudadanía que el TEPJF es una institución fuerte, consolidada y unida en favor de la justicia electoral”.

Con la salida de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior se mantendrá con seis integrantes, de los que dos fueron electos a través de voto popular, y cuatro mediante la antigua forma de elección.

Respecto a la vacante, el artículo 98 párrafo primero de la Constitución, establece que será nombrada una persona del mismo género que haya obtenido el mejor lugar en cantidad de votos en la elección judicial, lo que correspondería a Concepción María del Rocío Balderas Fernández.

Sin embargo, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó en días pasados que se evaluará la posibilidad de dejar el lugar vacante hasta 2027, al considerar que la Sala Superior “perfectamente podría funcionar con seis integrantes”.

Sesión Pública - Jueves 30 Octubre 2025 - TEPJF https://t.co/8ZyQMEiEc3 — TEPJF (@TEPJF_informa) October 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR