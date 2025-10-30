Sheinbaum: Vamos avanzados para que Interoceánico vaya hasta Guatemala

Tras exponerse los avances del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que también ha habido un proceso positivo para conseguir que las vías lleguen hasta Guatemala.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ya están en marcha los trabajos para llegar hasta la frontera, lo que desde ahora ubica al proyecto como uno de los más importantes en la región.

“Después viene la otra parte que va hasta Ciudad Hidalgo en en el en la frontera con Guatemala y tiene una línea que va a Puerto Chiapas. Y aquí estamos ya muy avanzados con el gobierno de Guatemala para que esta línea pueda continuar hacia Guatemala. Pues como ven, es un proyecto de desarrollo regional muy importante”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que uno de los beneficios de la obra es que permitirá que la producción de Dos Bocas pueda salir vía férrea hacia el sureste.

En otro momento de la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se busca incrementar la llegada y transporte de otras mercancías por estas vías.

