Van por 200 centros de servicio infantil en 2026

Al presentar los avances para que México cuente con un Sistema Nacional de Cuidados a infancias y adultos mayores, la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Citlalli Hernández Mora, adelantó que para 2026 se construirán 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil para madres trabajadoras.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que con este plan se buscará garantizar que las mujeres cuenten con mayor autonomía económica, al ser en quienes recae principalmente la responsabilidad de los cuidados de la familia.

El Dato: En la página de Mujeres del Gobierno de México (cuidados.mujeres.gob.mx) está disponible, para la consulta de servicios, el Sistema de Información de Cuidados.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Hernández Mora expuso la creación del Sistema de Información de Cuidados (Sidecu), que es una plataforma digital que permitirá a la población mapear e identificar los servicios de cuidado que existen actualmente en el país y de los cuales, hasta ahora, se han identificado al menos 18 mil centros de cuidado que son operados por 17 instituciones.

Las instancias están clasificadas como Centros de Cuidado Infantil (CECI), como los de educación inicial y preescolar; Centros de Atención a Personas Mayores, como Casas de Día, residencias o centros de salud especializados; Centros de Rehabilitación y Atención para Personas con Discapacidad, estos pueden ser integrales, de educación especial o de capacitación para el trabajo; Centros de Atención Comunitaria y Centros de Cuidado y Alojamiento para Niñas, Niños y Adolescentes, que incluyen aquellos dirigidos a población indígena o sin cuidados familiares.

Se tienen 150 terrenos validados para la construcción de nuevos CECI en 2026; la meta a 2030 es construir mil centros de este tipo en 507 municipios del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, aunque no debería de ser así, las mujeres son quienes históricamente se han dedicado a los cuidados de los hijos, hijas, del hogar y de los adultos mayores. Por ello, el Gobierno de México asume una parte de los cuidados para que las mujeres tengan mayor autonomía económica si así lo desean.

“Desde hace tiempo el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados; por ejemplo, las llamadas guarderías en su momento nos permitieron a muchas mujeres poder salir a trabajar —mis hijos estuvieron en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social— o espacios en donde las mujeres puedan, de manera colectiva, dejar a sus hijos en un lugar y poder estudiar o trabajar. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, vamos ampliando los cuidados o el Sistema de Cuidados para poder permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica”, dijo.

Señaló robustecerán un anexo transversal que permita alcanzar los objetivos con todas las dependencias federales y mostrará el presupuesto que se requiere.

“Hoy, el Gobierno de México destina 466 mil 675 millones de pesos a cumplir estos objetivos que tienen que ver con los cuidados que representa el 1.2 por ciento del PIB estimado para el 2026, que representa el 3.97 por ciento de lo programable en el PEF 2026; y es resultado de un trabajo con 27 instituciones y 47 programas presupuestales”, destacó.