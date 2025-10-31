Garantizan indemnización para jueces y magistrados

El pago de las indemnizaciones de trabajadores que dejaron el cargo a raíz de la renovación en el Poder Judicial provendrán del fideicomiso de este mismo y estarán garantizados, para no vulnerar los derechos laborales del personal, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El miércoles, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó a los extrabajadores judiciales que ya se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un monto de seis mil 500 millones de pesos para poder liquidarlos.

El Tip: El sindicato del PJF anunció un nuevo paro nacional para este viernes, en protesta por incumplimiento de obligaciones.

“El Órgano de Administración Judicial formuló la petición de ampliación líquida para el pago de las indemnizaciones a los jueces cesados o que declinaron por todo este concepto del décimo transitorio, por la cantidad de seis mil 500 millones de pesos”, informó Froylán Muñoz, juez cesado por la reforma judicial, tras el encuentro.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que la Subsecretaría de Egresos le notificó hace un par de días la situación. Explicó que el monto a entregar saldrá de los fideicomisos del PJ que se tomaron tras concretarse el proceso de extinción.

“Sí, son cerca de de seis mil millones de pesos, que siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial. Lo sé porque hace dos días me lo presentó la Subsecretaría de Egresos y eso proviene todavía de los fideicomisos que tenía la Corte y no le va a faltar su derecho, no vamos a faltar al derecho laboral que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores como lo dice la ley”, sostuvo.

También comentó que el Poder Judicial será el que decida dentro de qué tiempo entregará las indemnizaciones.