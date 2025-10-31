Gobierno de CSP va por centros de alto rendimiento comunitarios

Para el próximo año, el Gobierno Federal buscará construir centros de alto rendimiento para deportistas dentro de las comunidades en distintos puntos de la República Mexicana.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que esto es un plan que se echará a andar próximamente, como parte del proyecto México Imparable, que busca visibilizar la conexión entre los pueblos originarios y el deporte.

“Como parte del programa de apoyo a los jóvenes en México, el próximo año nos van a ayudar a hacer estos centros de alto rendimiento comunitario “México imparable”, que van a estar en distintos lugares de la República”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de esto, se lanzó la convocatoria a participar en el segundo capítulo de este proyecto, que llevará por nombre “Raíces de fuego”, que consistirá en un medio maratón a celebrarse el próximo 7 de diciembre, en donde la Plaza de la Constitución será la salida y la meta para los miles de corredores que se esperan.

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez, atleta y líder de este proyecto, detalló que la ruta iniciará en el Zócalo, pasará por Tlatelolco, la Ribera de San Cosme, la Calzada México Tacuuba y otros puntos de referencia histórica en la Ciudad de México.

Se espera la participación de al menos diez mil corredores y con la participación de seis estados que además contendrá danzas y otros eventos culturales.

Subrayó que el primer capítulo de este proyecto, “Raíces de agua”, se celebró el 14 de septiembre, en Palenque, Chiapas, con el que se logró conectar el deporte y la cultura.

Raíces de agua, en donde participaron más de tres mil corredores, buscó visibilizar a los pueblos originarios con deportistas de las comunidades y los pueblos orgínarios, para también generar beneficios tangibles a las localidades, subrayó.

Como parte de esto se generó un 94 por ciento de ocupación hotelera; más de cinco mil visitantes y contó con la participación de 28 entidades federativas y tres países.

Aseguró que este tipo de eventos ya ha comenzado a provocar que los deportistas reciban más invitaciones para acudir a otros proyectos, como el que se llevará a cabo en Hong Kong en enero del próximo año.

La atleta y ultramaratonista rarámuri, Maria Lorena Ramírez, reiteró la invitación a participar en esta carrera.

“La segunda vez aquí en Ciudad de México, pues los invitamos a todos a que disfruten a correr con nosotros, pues pues este evento o este eh la carrera pues es pues un evento cultural para todos los indígenas también. Bueno, culturas, nuestras tradiciones de pueblos originarios”, dijo.

