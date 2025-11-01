Hay intereses políticos en los bloqueos de maiceros

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los bloqueos que productores de maíz mantienen hasta este viernes en algunas carreteras obedecen más a intereses políticos que por una demanda de precio justo para su producto.

En su conferencia, la mandataria adelantó que la próxima semana se presentará un apoyo para el sector, enfocado en los de pequeña y mediana producción.

“Hay agricultores que no están de acuerdo. Ahora, muchos de los que tienen tomadas las carreteras —lo digo con conocimiento— tienen intereses políticos y no legítimos. Por eso yo ayer dije que mientras haya intereses legítimos se les va a recibir. A todos se les recibe y se dialoga, pero hay algunos que tienen intereses políticos en todo esto, y solamente hay que ver a muchos de sus dirigentes, a qué partidos pertenecen”, acusó.

Recordó que cuando se abrió el tratado comercial para Norteamérica, se determinó que el precio del maíz tendría que fijarse con base en la Bolsa de Chicago, donde el inconveniente radica en que ésta no distingue entre la producción del maíz amarillo, que es el transgénico y el blanco, que es el que se consume en México.

Explicó que hay una sobreproducción del maíz amarillo que ha causado una oferta amplia y una caída en los precios: “Hay apoyo y a los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año, que tiene que ver con hacer valor agregado de, no sólo vender el grano del maíz, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos que les permitan tener mayores ingresos”.