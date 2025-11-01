Mexicanos en EU reciben a muertos con megaofrenda

Los Ángeles, Nueva Jersey y Chicago son ciudades que históricamente han sido habitadas por una gran comunidad de migrantes mexicanos, sin embargo, muchos de ellos han muerto a manos de alguna autoridad, por enfermedad o en el intento de lograr el “sueño americano”; por ello, colectivos de esas localidades se preparan para celebrar el Día de Muertos con el levantamiento de altares monumentales representativos a las celebraciones mexicanas, y con la consigna “Con ellos no podrá el ICE”, que desafía las políticas de línea dura de la administración Trump a través del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), en coordinación con activistas y comunidad mexicana en EU, colocará dos ofrendas en las ciudades de Passaic, Nueva Jersey, y en Los Ángeles, California, que se suman a los altares monumentales que llevan la tradición del Día de Muertos a los Estados Unidos, tal y como ocurre con la Catrina Monumental llamada “Cuauhtémoc”, que fue instalada en Times Square en el centro turístico de Nueva York.

El Dato: Los Ángeles, California, alberga la comunidad más grande de migrantes en EU: cerca de un millón de residentes.

Mara Elvira De Paz, oriunda de Puebla y radicada en New york, dijo a La Razón que este año cobra un significado muy especial el llevar las tradiciones mexicanas a EU, tras el acoso que ha sufrido la comunidad migrante. “Debido a que ambas instalaciones son colectivas, se invitó a la comunidad migrante a llevar las fotografías de sus seres queridos fallecidos para ser colocadas en el altar”.

“Estos son los únicos migrantes que no podrá sacar el ICE, porque queremos que se vea que el espíritu del mexicano siempre está vivo, aun en la muerte; este año ha sido muy difícil, así que es una forma de, a través de nuestras tradiciones, demostrar que el mexicano está vivo”, compartió.

“Este año tendremos más cuidado en cada paso que se dé, pero no dejaremos de poner altares; en mi caso, en el restaurante donde trabajo, el dueño, que es norteamericano, me da chance cada año de poner mi altar y empiezo desde el 27 que dicen que llegan los animalitos, yo siento de verdad que sí llegan”, dijo en entrevista Carlos Enrique Zamora, quien hace años migró de la Ciudad de México a Chicago.

12 millones de mexicanos residen en Estados Unidos

El mexicano abundó que en los 25 años que ha vivido en Estados Unidos ha colocado su ofrenda. “No siempre tan grande como ahora porque en un inicio no sabía dónde comprar las cosas que lleva el altar, pero poco a poco fui viendo tiendas de productos mexicanos y ya más recientemente mi patrón compraba todo, ahora hasta incluye a su perro y a empleados que trabajaron aquí antes”.

Alrededor de 12 millones de mexicanos residen en EU, según datos de 2024 de BBVA Research. Dentro de este grupo, hay aproximadamente 4.1 millones de migrantes no documentados; la cifra total de mexicanos y sus descendientes que viven en ese país es aún mayor, con estimaciones de cerca de 38.5 millones de personas y, según el Pew Research Center, un 60 por ciento de los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos “conservan sus tradiciones.”

A decir de Zamora “cada vez son más estadounidenses quienes se enamoran de esta tradición y comienzan a colocar sus propios altares”. El cocinero dijo que, aunque es una época muy difícil para la comunidad migrante, “hay más unión y fuerza”, ya que “esta tradición es una de las que más identidad nos da y aunque de alguna manera hoy en día todos estamos hasta escondidos, siempre tratamos de seguir conservando lo bonito del país y pues nuestros muertitos pueden venir, a ellos son a los únicos que no puede maltratar el ICE”.

Pat Murphy, director de la Casa Migrante de Tijuana, señaló que celebra que los mexicanos que logran llegar a Estados Unidos conserven sus tradiciones y dijo que también “de este lado de México es bueno tener un espacio para los migrantes que no lo lograron.”

Por ello, en honor a los miles de migrantes fallecidos en su camino a Estados Unidos, el director instalará un altar a estas personas que perdieron la vida.