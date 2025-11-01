UNAM y Sindicato de Trabajadores acuerdan aumento salarial de 4%

La UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) acordaron un aumento salarial del 4 % directo al salario, que aplicará del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.

El convenio fue firmado en la Dirección de Relaciones Laborales por Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de la UNAM, y Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del STUNAM.

La firma contó con la presencia de Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de otros funcionarios federales encargados de la conciliación colectiva.

