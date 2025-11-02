García Harfuch agradece a Landau ofrecimiento de apoyo, tras asesinato de Alcalde de Uruapan

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció el ofrecimiento de ayuda del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch señaló que si existe información al respecto “por supuesto la recibimos como en este, o en cualquier otro caso, que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información”.

Omar García Harfuch subrayó que México mantiene una relación de colaboración constante con agencias del país vecino, en materia de seguridad, y que cualquier esfuerzo conjunto que contribuya a la paz “será siempre positivo para ambos países”.

Por medio de su cuenta de X, el subsecretario Christopher Landau expresó la disposición de su gobierno para profundizar en la cooperación en materia de seguridad con México.

Luego del reciente asesinato del alcalde Manzo, detalló que el interés en fortalecer la cooperación es con el fin de combatir al crimen organizado en ambos lados de la frontera.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió Landau.

On this All Souls’ Day, my thoughts are with the family and friends of Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Michoacán, Mexico, who was assassinated at a public Day of the Dead celebration last night. The US stands ready to deepen security cooperation with Mexico to wipe out organized… pic.twitter.com/hf8XObasHf — Christopher Landau (@DeputySecState) November 2, 2025

