Iglesia advierte ‘grave debilitamiento’ del gobierno; pide combatir causas de crímenes

A raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, la Iglesia lanzó un llamado a combatir a las causas que llevan a estos crímenes, tras advertir que ya se observa un “grave debilitamiento” del orden al que el gobierno, en sus tres niveles, está obligado a garantizar, y frente a lo cual ya no basta sólo con arrestar a los responsables.
“La presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar; los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”, dijo.
En un pronunciamiento emitido este domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que la ejecución del edil fue un desafío abierto al estado “violentado” que ya vivía su municipio.
No obstante, mencionó que esto ya se suma a una serie de asesinatos cometidos contra otras personas que alzaron la voz por la “falta de Estado de Derecho” en sus tierras, comercios y otros espacios.
“Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”, dijo la Iglesia.
De esta forma, pidió a los criminales que causan la violencia “fratricida” que hoy se vive a detenerla y respetar la vida de las personas.
A las autoridades exigió que combatan con determinación e inteligencia el “verdadero crimen”, al cual sugirió no sólo ver en la muerte de un comerciante o un alcalde, sino también en la amenaza a la vida de miles de personas “que día a día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas”.
El CEM ofreció que el Diálogo Nacional por la Paz se use como un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para alcanzar los objetivos.
