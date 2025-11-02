Oposición condena asesinato de Carlos Manzo y llaman a alzar la voz contra la inseguridad

Partidos de oposición condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, atribuido a su postura frente a la delincuencia organizada y ante la cual llamaron a alzar la voz, mientras que pidieron al gobierno actuar con eficacia.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, opinó que el crimen contra el edil muestra impunidad y refirió que el hecho se dio al ser un político que emitía expresiones que pueden costar la vida.

“Refleja el grado de impunidad que hay en el país. No fue el primero ni tampoco será el último, porque tristemente la vida en nuestro México no vale nada. No es fácil enfrentarse al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida ”, dijo en redes sociales.

El priista se pronunció por “no dejar de luchar” porque la paz, seguridad y tranquilidad de las familias es lo que más importa.

Jorge Romero Herrera, dirigente del PAN, expresó su condena, y consideró que el asesinato representa la “grave crisis de inseguridad que atraviesa el país” y también lo atribuyó a sus críticas sobre la delincuencia y un abandono del Estado.

“Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Una vez más, un asesinato contra quien levanta la voz por el secuestro de nuestro país. Una vez más, contra quien pidió ayuda al gobierno y no fue escuchado”, acusó.

El panista comentó que esta violencia también es vivida por familias de de estados como Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, porque “la inseguridad no distingue colores ni partidos”.

En este contexto y recordando el relanzamiento de su partido hace unas semanas, dijo que se defenderá al país, para lo cual pidió a las autoridades actuar eficazmente y con coordinación, para asegurar que la justicia no dependa del partido que gobierne en cada lugar.

“México necesita autoridades que funcionen, que no se doblen ante la delincuencia. No pedimos discursos, pedimos resultados. La seguridad no puede seguir siendo una promesa, tiene que ser una realidad”, dijo.

