Revelan cuánto pagaron, supuestamente, a los asesinos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan | VIDEO

Los presuntos responsables de la muerte del presidente municipal del Uruapan recibieron un pago por asesinarlo, uno de ellos fue abatido en el lugar y otro más se encuentra detenido.

De acuerdo con el medio Pie de Nota, los presuntos responsables del altercado efectuado en contra del presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, habrían recibido un pago.

Asimismo, señalaron que Carlos Manzo pidió la presencia del gobierno federal en Uruapan, debido a las denuncias que habría puesto por la presencia del narcotráfico, mismo al que él mismo enfrentó durante su cargo.

De acuerdo con el medio, la autoridad de investigación que se comunicó con ellos les informó que el pago que presuntamente habrían recibido dos sicarios por asesinar a Carlos Manzo sería de 50 mil pesos.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

Por la noche de este sábado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, habría recibido disparos mientras se encontraba en un festival por Día de Muertos.

De acuerdo con autoridades federales, Carlos Manzo fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel luego de haber recibido disparos aproximadamente a las 20:10 horas.

Luego de su traslado, el presidente municipal de Uruapan falleció este 1 de noviembre en el hospital aproximadamente a las 20:50 horas, de acuerdo con el fiscal general de Michoacán.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre cuando se encontraba en el Festival de Velas en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y de acuerdo con autoridades, uno de los responsables fue abatido en el lugar de los hechos.

Momento posterior al asesinato de Carlos Manzo ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que existen al menos otros dos presuntos implicados en el ataque propiciado en contra de Carlos Manzo, y que quien fue abatido en el lugar aún no ha sido identificado.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch dijo que no existirá impunidad en el asesinato de Carlos Manzo, y que las personas detenidas están en calidad de testigos.

De igual forma, García Harfuch apuntó que el alcalde municipal de Uruapan contaba con el resguardo de 14 elementos de la Guardia Nacional, pero los agresores podrían haber aprovechado que se encontraban en un evento público para poder efectuar el ataque.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato de Carlos Manzo, e informó que el Gabinete de Seguridad se encuentra trabajando con Michoacán para poder continuar con las investigaciones correspondientes.