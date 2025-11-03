Arranca discusión de Presupuesto 2026 en San Lázaro

En medio de exigencias por aumentar recursos a sectores clave como salud, educación e insistencias por recortes al Poder Judicial y otros rubros, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados comenzó este lunes el análisis y votación del dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

El proyecto perfila un gasto neto total de 10 billones 193 millones 683 mil pesos.

El dictamen que las y los diputados ya se encuentran discutiendo no apunta ninguna modificación a la propuesta remitida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que los ajustes presupuestales que se le harán serán presentados hasta la discusión ante el plano de la Cámara, que se llevará a cabo esta misma semana.

En días previos, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que los cambios se enfocarían en los montos a asignar al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y que representarían una bolsa de 17 mil millones de pesos.

