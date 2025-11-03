Asesinato de Carlos Manzo cruzó línea de lo tolerable, pide reconocer Kenia López Rabadán

Al expresar su condena por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que este crimen representa un hecho ante el cual las autoridades deben de reconocer que se han sobrepasado los límites de lo que puede ser tolerado.

Al arranque de una conferencia de prensa al interior de San Lázaro, la legisladora dijo que los criminales no pueden adueñarse del país ni deben de ser quienes decidan qué personas continúan con vida y quienes mueren, por lo que enfatizó un llamado a que se garantice la justicia, se frene a la delincuencia que, consideró, “ha sido tolerada desde algunas esferas del poder”.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre en Uruapan. ı Foto: Redes Sociales

“La muerte del alcalde Carlos Manzo cruzó una línea que debe marcar un antes y un después. Las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable”, declaró.

Comentó que nadie debería de ser asesinado por defender la verdad y que un hecho como el de Uruapan no debe de ocurrir en ninguna parte de México, porque representa una injusticia para el alcalde ya finado, para sus hijos, su esposa, para el municipio y para el país.

Por ello opinó que el gobierno debe actuar con inteligencia, organización y decisión para desactivar las células criminales, así como cortar de tajo el flujo de los recursos que financian al crimen organizado y también romper de manera contundente el pacto de impunidad que, considera, ha existido por años.

cehr