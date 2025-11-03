Mario Delgado destaca colaboración para fomentar alimentación sana y bienestar.

El Gobierno de México y las 32 entidades del país no sólo trabajan de manera coordinada, sino que complementan sus políticas educativas a favor de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y del magisterio, lo que permite avances importantes en Educación Básica, Media Superior y Superior en todo el país, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Aseguró que la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en todo el país, la entrega de Becas para el Bienestar, la aplicación del Nuevo Bachillerato Nacional, el impulso a la medición de talla y peso como parte de la estrategia Vive saludable, vive feliz, así como la prevención de las adicciones, entre otros rubros, ha sido posible gracias al compromiso de maestras, maestros, así como de las autoridades locales, subrayando que estas acciones demuestran cómo la educación pública se consolida como motor de transformación social y bienestar para las familias mexicanas.

Destacó que, en Zacatecas, alumnos y docentes del Colegio de Bachilleres organizaron un Congreso Académico Estudiantil, con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión sobre los valores familiares y sociales, estudiantes del quinto semestre del Colegio de Bachilleres, plantel Víctor Rosales, con base en los ejes de la Nueva Escuela Mexicana, orientados a la vida saludable y al pensamiento crítico.

Delgado Carrillo comentó que, con el objetivo de identificar posibles condiciones de neurodivergencia y situaciones socioemocionales entre los estudiantes, la Secretaría de Educación de Nuevo León dedicó el segundo Consejo Técnico Escolar (CTE) al eje de Educación Socioemocional, porque la salud mental de las y los estudiantes es vital para sus aprendizajes.

Dijo que otro ejemplo de que la educación es una prioridad, para 2026, el gobierno de Aguascalientes prevé una inversión de 13 mil 198 millones de pesos, lo que representa mil 39 millones más que el año anterior. Dichos recursos se orientarán al fortalecimiento de programas de becas, enseñanza del inglés, capacitación docente, mejora de infraestructura escolar e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Señaló que en Baja California se ha logrado una reducción histórica de la pobreza y un fortalecimiento sin precedentes de los programas de apoyo educativo. Señaló que más de 600 mil estudiantes son beneficiarios de políticas integrales como las becas estatales, los comedores escolares Pancita Llena, Corazón Contento y el sistema de transporte escolar Comunder, los cuales garantizan su permanencia y desempeño académico.

Comentó que el gobierno de Michoacán, a través de la secretaría de Educación Estatal, puso a disposición de madres, padres y tutores una línea telefónica y correo electrónico, para atender todo lo referente a las Jornadas del programa Vida saludable, vive feliz, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento a la atención de la salud de sus hijos e hijas.

Comentó que, en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, autoridades educativas impulsan campañas para inhibir el uso de vapeadores, en el marco de la estrategia contra las adicciones. Además, hizo un reconocimiento a la labor docente en el estado de Chihuahua, donde más de un centenar de maestros de Educación Física participaron en cursos estatales de capacitación deportiva. Estas actividades, desarrolladas incluyeron disciplinas como Béisbol 5, Futbol Bandera, Fútbol 5x5 y Básquetbol 3x3, fortaleciendo las competencias pedagógicas y la enseñanza deportiva en las escuelas.

Resaltó que este tipo de formación continua permite que el magisterio incorpore nuevas metodologías y promueva la actividad física como parte esencial del aprendizaje. “Cada docente que se actualiza contribuye a que nuestras escuelas sean espacios más activos, saludables y con una educación integral”, expresó Delgado Carrillo.

Asimismo, informó que en Tamaulipas se reforzaron las acciones de salud mental en los planteles educativos, con el propósito de brindar una formación integral que contemple tanto el desarrollo académico como el bienestar emocional de los estudiantes. Estas medidas se realizan en coordinación con diversas dependencias estatales y federales.

Enfatizó que cuidar la salud mental en las escuelas es una prioridad para el Sistema Educativo Nacional. “La educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también ayudar a construir entornos seguros, empáticos y de acompañamiento emocional para nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Por lo que se refiere a la estrategia contra las adicciones, Delgado Carrillo destacó el Primer Encuentro Deportivo y Cultural de Universidades del Subsistema Tecnológico de la Región 2, organizado por la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, lo que fomenta entre las y los estudiantes un alto nivel competitivo, espíritu deportivo y trabajo en equipo.

Delgado Carrillo resaltó el compromiso de Tamaulipas con la expansión de la educación superior, ya que la entidad hace estudios de pertinencia para la nueva Universidad Rosario Castellanos en la zona sur, con la meta de iniciar en agosto de 2026 con cinco carreras profesionales donde se prevé la inclusión de Ingeniería Petroquímica y Logística, asegurando una formación alineada a la demanda regional e industrial. Además, el programa "Escuela Amiga" que lleva a cabo la entidad es clave para construir ambientes educativos seguros donde los estudiantes se sientan protegidos.

En el estado de Veracruz, subrayó el firme compromiso con la transparencia y la legalidad en el acceso a plazas docentes; resaltó que en el estado no existe venta de plazas magisteriales y que todos los espacios se asignan con estricto apego a la ley, ya que todos los maestros tienen las mismas oportunidades sin importar filiaciones, una claridad en los procesos que abona directamente a la confianza del magisterio.

Comentó que en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) en Hidalgo se puso en marcha un proyecto de inclusión digital que beneficia a más de 300 adultos mayores del municipio de Santiago Tulantepec. La iniciativa pretende acercar a este sector de la población al uso de herramientas tecnológicas y promover su integración digital mediante un programa que combina tecnología y sentido humano.

El titular de la SEP expuso que, en Querétaro, la Secretaría de Educación del Estado llevó a cabo la XVI edición de la Exposición de Proyectos del Programa «Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos». Un evento que busca fomentar la creatividad y la capacidad de innovación en estudiantes de diversas ramas de la Ingeniería y Ciencias, generando una cultura científico-tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo de la entidad.

Todas estas acciones realizadas entre el Gobierno federal y las autoridades estatales demuestran que todos tenemos un objetivo: el bienestar integral de todas las comunidades escolares, porque lo que deseamos es un México unido, saludable y con ciudadanos solidarios, finalizó Delgado Carrillo.

JVR