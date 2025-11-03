Profeco: Finabien se mantiene como la mejor remesadora

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso que la Financiera del Bienestar se mantiene como la mejor remesadora para el envío de dinero desde el extranjero, al ofrecer siete mil 559 pesos por cada 400 dólares, lo que representa el mejor tipo de cambio.

Para los envíos en efectivo, el funcionario señaló que la mejor es la de Xoom, al ofrecer siete mil 516 pesos por la misma cantidad de dólares.

En el monitoreo de los artículos de primera necesidad, señaló que los precios más bajos de la canasta básica, que no deben de exceder los 910 pesos, se encontraron en el estado de Campeche.

César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, informó que Finabien es la mejor remesadora por depósito, mientras Ria Money Transfer y Pangea son las peores.

Hasta la última semana, en cumplimiento del acuerdo que líderes gasolineros firmaron con el Gobierno Federal para que el precio del litro del combustible sea menor a 24 pesos, el promedio nacional se ubicó en 23.6 pesos.

De igual manera se destacó que una gasolinera ubicada en Saltillo, Coahuila, registró el precio más alto en todo el país, teniendo un margen de ganancia de 5.34 pesos dando el litro a 24.99 pesos.

Tras esta gasolinera se encuentra Oxxo Gas, en Almoloya de Juárez, EStado de México, en donde el precio promedio por litro de gasolina es de 24.99 pesos, teniendo un margen de ganancia de 2.77 pesos.

