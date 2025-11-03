Uruapan: Matan en ocho años a 13 uniformados

En la imagen, elementos policiales en las salidas de Uruapan, donde fue asesinado el alcalde Carlos Manzo.

En los últimos ocho años, desde el 2018 a la fecha, 13 de los crímenes cometidos contra policías en Michoacán han sido contra elementos de seguridad en el municipio de Uruapan, donde ayer fue asesinado el alcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con los registros de la organización Causa en Común, iniciados en el 2018, en aquel año sólo se registró un asesinato contra un uniformado; para 2019, las cifras subieron a tres; en 2020 se documentaron cinco; en 2023, tres y en 2025, uno. En 2024 no se ultimó a ningún uniformado. Éste último se trató de Vidal Brígido Guzmán, quien fue ultimado el 14 de septiembre y se desempeñaba como elemento de la corporación municipal.

El Dato: Durante el primer trimestre del 2025, 10 policías fueron asesinados en Michoacán, lo que lo llevó a ocupar el tercer lugar a nivel nacional con más casos en ese entonces.

El asesinato fue cometido mientras se encontraba activo en un filtro de seguridad en la misma demarcación, cuando los agresores, quienes circulaban a bordo de dos motocicletas, accionaron las armas de fuego que portaban en contra de los policías, lo que provocó la muerte del uniformado.

Posterior al crimen, cuatro personas fueron identificadas como las supuestas responsables, tras una revisión a las cámaras de videovigilancia del subcentro del C5 de Uruapan. Tras este hecho, el alcalde Manzo Rodríguez instruyó que se suspendieran algunas actividades, como la construcción de un teleférico, y exigió al Gobierno federal que no hubiera impunidad en el homicidio de su elemento.

Este episodio violento derivó en que también se cancelaran las fiestas patrias que se realizarían por aquellos días, así como el desfile que se tenía programado para el 16 de septiembre, con el fin de salvaguardar a la ciudadanía.

Desde entonces, el alcalde hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para pedir el respaldo a su municipio y al estado, con toda la fuerza de la Federación, para que se pudiera restablecer el orden “ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil”.

Por medio de una publicación en redes sociales, aseguró que el homicidio fue cometido por grupos delictivos que tienen posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y que buscan intimidar la paz de los mexicanos. Además, aunque aún no concluye el año, las cifras de policías asesinados en el estado ya rebasan el registro de los últimos cinco años.

Del 1 de enero al 31 de octubre ya sumaban 29 uniformados ultimados en esta entidad, lo más alto en seis años, desde el 2019, cuando 41 elementos de seguridad fueron ejecutados en todo ese año. Después hubo un periodo por debajo de estos números en este mismo tipo de crímenes en Michoacán, ya que para 2020 la cifra bajó a 26 en todo el año; a 20, en 2021; a 24, en 2022; a 28, en 2023, y a 17, en 2024.

En la comparativa dentro de dicho periodo, el estado de Michoacán pasó de no figurar en los primeros cinco lugares con más uniformados ultimados en 2020, a ocupar el tercer lugar en 2022; el cuarto, en 2023; el quinto, en 2024, y nuevamente el cuarto, en este 2025.

Incidencia del delito ı Foto: Especial