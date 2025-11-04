EU asegura que ‘presiona’ a México para combatir crimen organizado, pero reconoce colaboración

Estados Unidos reconoció que ha “presionado” a México para que intensifique el combate contra los grupos del crimen organizado, si bien aseguró que valora la colaboración con nuestro país en este asunto.
En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada sobre si el Gobierno de Estados Unidos, y especialmente el presidente Donald Trump, están satisfechos con el abordaje de México a la inseguridad en nuestro país.
Ante esta pregunta, Leavitt respondió que, por parte de Estados Unidos, “hemos presionado constantemente” a México para que intensifique el combate a grupos criminales, si bien, aseguró, “trabajamos junto a ellos [nuestro país] en todo lo que podemos”.
En el mismo sentido, dijo que no puede hablar en nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en torno a su estrategia de seguridad, si bien dijo que, por parte de Trump, sabe que él “tiene mucho respeto” a su homóloga mexicana y valora la colaboración entre ambos países.
Estamos constantemente presionando a México para que haga más para combatir a los cárteles del narcotráfico en su territorio, y estamos trabajando con ellos de cualquier forma que podamosKaroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca
“Sobre la presidenta Sheinbaum, creo que él [Donald Trump] tiene mucho respeto por ella y aprecia mucho la coordinación que ella ha brindado a su administración”, abundó la vocera de la Casa Blanca.
Leavitt aseguró que Trump ha desplegado todas las herramientas posibles “para combatir el crimen organizado en nuestra frontera sur”, entre ellas “designar a estos cárteles como organizaciones terroristas y otras acciones”.
Por otro lado, Leavitt opinó sobre el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan hasta el ataque que lo privó de la vida, el 1 de noviembre, y dijo que Estados Unidos condena toda forma de violencia política, en cualquier lugar.
