EU asegura que ‘presiona’ a México para combatir crimen organizado, pero reconoce colaboración

Karoline Leavitt, en conferencia de prensa, se refirió a las negociaciones de Donald Trump con Rusia y Ucrania.

Estados Unidos reconoció que ha “presionado” a México para que intensifique el combate contra los grupos del crimen organizado, si bien aseguró que valora la colaboración con nuestro país en este asunto.

En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada sobre si el Gobierno de Estados Unidos, y especialmente el presidente Donald Trump, están satisfechos con el abordaje de México a la inseguridad en nuestro país.

Julio Rosas: “Is President Trump satisfied with [Mexican] President Claudia Sheinbaum’s approach to cartels?”



Karoline Leavitt: “We are continually pushing Mexico to do more to tackle the drug trafficking and drag cartels into their country. And we’re working with them in any… pic.twitter.com/jzTUYFfz3U — RedWave Press (@RedWave_Press) November 4, 2025

Ante esta pregunta, Leavitt respondió que, por parte de Estados Unidos, “hemos presionado constantemente” a México para que intensifique el combate a grupos criminales, si bien, aseguró, “trabajamos junto a ellos [nuestro país] en todo lo que podemos”.

En el mismo sentido, dijo que no puede hablar en nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en torno a su estrategia de seguridad, si bien dijo que, por parte de Trump, sabe que él “tiene mucho respeto” a su homóloga mexicana y valora la colaboración entre ambos países.

Estamos constantemente presionando a México para que haga más para combatir a los cárteles del narcotráfico en su territorio, y estamos trabajando con ellos de cualquier forma que podamos Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca



🚨#AHORA 🇺🇸🇲🇽Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, rechazó “toda forma de violencia política” tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Añadió que “Trump respeta mucho a Sheinbaum y valora la coordinación con México” en temas de seguridad. 👇🏼 pic.twitter.com/VUEfOLbym3 — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2025

“Sobre la presidenta Sheinbaum, creo que él [Donald Trump] tiene mucho respeto por ella y aprecia mucho la coordinación que ella ha brindado a su administración”, abundó la vocera de la Casa Blanca.

Leavitt aseguró que Trump ha desplegado todas las herramientas posibles “para combatir el crimen organizado en nuestra frontera sur”, entre ellas “designar a estos cárteles como organizaciones terroristas y otras acciones”.

Por otro lado, Leavitt opinó sobre el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan hasta el ataque que lo privó de la vida, el 1 de noviembre, y dijo que Estados Unidos condena toda forma de violencia política, en cualquier lugar.

