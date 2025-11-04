ONU ha perdido fortaleza para resolver conflictos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha visto debilitada para poder resolver conflictos entre países, contexto en el cual su gobierno alista propuestas para su funcionamiento.

“Lo cierto es que, Naciones Unidas ha perdido, desde nuestro punto de vista, su fortaleza en términos de organismos multilaterales y como un espacio que permita el vínculo entre las diferentes naciones y pueblos y la resolución de conflictos”, declaró en su conferencia de prensa.

Recordó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ya ha presentado propuestas relacionadas a la visión con la que opera el Consejo de Seguridad.

“Se han hecho varios planteamientos, por eso digo que podemos hacer otra mañanera en esta perspectiva, pero es creo un momento importante para que los países discutan el papel de Naciones Unidas y cómo se fortalece”, dijo.

En días pasados, la Presidenta rechazó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), que tiene como fin determinar si este fenómeno en México ocurre de manera generalizada o sistemática.

La mandataria dijo no coincidir con la determinación de la ONU, al señalar que las desapariciones que ocurren aquí son cometidas en su mayoría por miembros de la delincuencia organizada y no por acciones cometidas por el Estado, como ocurría décadas atrás.

