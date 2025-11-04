Pleno en Diputados guarda minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo

El Pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje con un minuto de silencio y una ronda de aplausos en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y exdiputado federal, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025.

Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, lamentó el crimen y destacó la trayectoria política de Manzo Rodríguez, señalando que su pérdida representa “un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México”.

La legisladora expresó que el minuto de silencio era en solidaridad con la familia del edil, así como con el pueblo de Michoacán, reconociendo el compromiso y la vocación de servicio que caracterizaron al político michoacano.

“Solicito a las y a los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez. Si son tan amables ponerse de pie”, expresó López Rabadán desde la tribuna, mientras el recinto legislativo guardaba silencio en señal de luto.

Previo al homenaje, la presidenta de la Mesa Directiva informó que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se determinó rendir cuatro minutos de silencio durante la sesión ordinaria.

El primero correspondió al edil de Uruapan; el segundo, al fallecimiento del político Francisco Rojas Gutiérrez; el tercero, por la muerte de Elena Sánchez Algarín, funcionaria de la Cámara de Diputados; y el cuarto, en memoria de las víctimas del incendio ocurrido recientemente en una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora.

