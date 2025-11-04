¿Qué es el movimiento del sombrero de Carlos Manzo?

Por la noche del sábado 1 de noviembre fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, mientras este se encontraba en el Centro Histórico de la región en el Festival de Velas.

Este hecho causó conmoción entre los pobladores de la región, quienes al siguiente día asistieron al homenaje póstumo, mismo en el que su esposa y la presidenta por honorarios del DIF, Grecia Quiroz, dio un discurso.

Durante su discurso, Grecia Quiroz, entre lágrimas, dijo que el legado de Carlos Manzo continuaría, y aseguró que seguirá luchando con el movimiento del sombrero y la ciudadanía.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Luego del asesinato de Carlos Manzo, las personas se han movilizado todos los días para exigir justicia en este caso y que se haga frente a la violenia del estado, pues a penas el 20 de octubre pasado el líder limonero, Bernardo Bravo también fue asesinado.

A pesar de que previamente ya se habría señalado a un presunto responsable, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta el momento no se ha identificado al atacante de Carlos Manzo.

Por medio de redes sociales, Grecia Quiroz señala que está a favor de que se hagan manifestaciones pacíficas para pedir justicia, por lo que pidió que los manifestantes no incurrir en “hechos violentos”.

Asimismo, en la transimisión aseguró que se seguirá adelante con el movimiento independiente del sombrero, y dijo que van a alzar la voz y exigir justicia para Carlos Manzo.

¿Qué es el movimiento del sombrero?

Carlos Manzo fue el primer candidato independiente en ser presidente municipal de Uruapan, y durante su administración se dedicó a hacer frente a la delincuencia y la violencia que aqueja a dicha reigón.

El alcalde de Uruapan siempre portaba consigo un sombrero, por lo que este fue un símbolo muy característico de este político que también fue diputado federal de Morena.

Carlos Manzo ı Foto: Redes Sociales

El sombrero que portaba siempre Carlos Manzo no era un simple accesorio, pues este sombrero sahuayense es originario de Ciénega de Chapala, región de la cual es originaria la familia del político.

El movimieno del sombrero es una organización política en la que se promueven candidatos independientes, y con este símbolo, representan un conjunto con las acciones que tomó Carlos Manzo en contra de la violencia y delincuencia de la región.

Debido a que este sombrero ahora es un símbolo de Carlos Manzo, algunos legisladores del PAN y del PRI se manifestaron este martes en la Cámara de Diputados colocando un sombrero con manchas rojas que simulaban sangre en sus escritorios.