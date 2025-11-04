Ocurrió en CDMX

Reportan detención del hombre que se acercó inapropiadamente a Claudia Sheinbaum

Detenido el hombre que este martes fue captado mientras intentaba tocar a la Presidenta en calles de CDMX

Un individuo intentó tocar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Un individuo intentó tocar a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Captura de Pantalla
Por:
La Razón Online

Ha sido detenido el hombre que este martes fue captado mientras intentaba tocar de manera inapropiada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según reportó Milenio.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el individuo se acerca por la espalda a la mandataria, mientras camina en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para intentar besarla y tocarla de manera lasciva.

De inmediato, Sheinbaum se aparta mientras las personas que se encontraban cerca para tomarse una fotografía intervienen.

TE RECOMENDAMOS:
Monreal alerta por vulnerabilidad de Sheinbaum
Piden extremar precauciones

‘No puede confiarse la seguridad de ella’, afirma Monreal tras acercamiento inapropiado contra Sheinbaum

Aunque uno de los presentes encaró al agresor, éste insistió en acercarse, lo que hizo retroceder a Sheinbaum, quien levantó el brazo para mantener la distancia.

De inmediato, usuarios en redes sociales cuestionaron la ausencia de personal de seguridad durante el recorrido de Sheinbaum, en un contexto de tensión marcado por recientes hechos de violencia, entre ellos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Gana Gato 2927 del 4 de noviembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Gana Gato 2927 del 4 de noviembre del 2025