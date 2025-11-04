Reportan detención del hombre que se acercó inapropiadamente a Claudia Sheinbaum

Ha sido detenido el hombre que este martes fue captado mientras intentaba tocar de manera inapropiada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según reportó Milenio.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el individuo se acerca por la espalda a la mandataria, mientras camina en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para intentar besarla y tocarla de manera lasciva.

De inmediato, Sheinbaum se aparta mientras las personas que se encontraban cerca para tomarse una fotografía intervienen.

Aunque uno de los presentes encaró al agresor, éste insistió en acercarse, lo que hizo retroceder a Sheinbaum, quien levantó el brazo para mantener la distancia.

De inmediato, usuarios en redes sociales cuestionaron la ausencia de personal de seguridad durante el recorrido de Sheinbaum, en un contexto de tensión marcado por recientes hechos de violencia, entre ellos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr